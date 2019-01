Und - so richtig eiskalt wird es nur über Schnee unter wolkenlosem Himmel in der Nacht. Da sinken die Temperaturen schon mal auf minus 15 Grad. Aber ob das in den kommenden Wochen so weitergeht, ist überhaupt noch nicht gesagt. Der Sonntag bringt erstmal viel Sonne und allenfalls im südlichen Schwarzwald ein paar unergiebige Schneefälle. Da fällt nicht viel. Und die Temperaturen liegen um null Grad. Das bleibt auch erstmal so.