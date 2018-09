Ost-Ghuta liegt östlich der Hauptstadt Damaskus. Quelle: Uncredited/Syrian Civil Defense White Helmets/AP/dpa

Trotz UN-Forderungen nach einer umfassenden Waffenruhe haben Kämpfe zwischen Regierung und Rebellen im syrischen Ost-Ghuta Hunderte Familien zur Flucht gezwungen.



Die Zivilisten seien aus dem Südosten der Region in andere Teile Ost-Ghutas gezogen, nachdem islamistische Aufständische dort einen Gegenangriff gestartet hätten, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Am Samstag waren Truppen von Präsident Baschar al-Assad in dem Gebiet gegen die Rebellen vorgerückt.