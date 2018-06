Der Jemen steckt in einem Bürgerkrieg, in dem die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition seit März 2015 gegen die Huthis kämpft. Die Koalition will die Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi wiederherstellen, der sich ins Exil begeben hat. In dem Krieg sind mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Mehr als drei Millionen wurden zu Vertriebenen. Die Vereinten Nationen betrachten die Situation im Jemen als schlimmste humanitäre Krise der Welt. Mehr als 22,2 Millionen Menschen bräuchten Hilfe. Tausende Zivilisten sind in den vergangenen Jahren an Mangelernährung, Cholera und anderen Krankheiten gestorben oder erkrankt.