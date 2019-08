Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban auf die nordafghanische Stadt Kundus ist das Camp Pamir beschossen worden, in dem auch deutsche Soldaten stationiert sind. Ein Geschoss habe das Lager getroffen, verletzt worden sei niemand, erklärte das Einsatzkommando der Bundeswehr.



Wie die afghanischen Behörden mitteilten, griffen Talibankämpfer die Hauptstadt der Provinz aus mehreren Richtungen an. Die Kämpfe dauerten noch an. Beide Seiten erklärten, Einheiten der Gegenseite hätten sich ergeben.