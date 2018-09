Abschuss einer Rakete in Libyen. (Archivbild) Quelle: Mohamed Messara/EPA/dpa

In der libyschen Hauptstadt Tripolis ist der einzige noch in Betrieb befindliche Flughafen von Raketen beschossen worden. Ein Sprecher der Splittergruppe, die den Flughafen Mitiga im Osten der Stadt kontrolliert, sagte, Menschen oder Gebäude seien nicht zu Schaden gekommen.



Dagegen war in libyschen Medienberichten von mehreren Verletzten die Rede. Erst vor knapp einer Woche hatten die Vereinten Nationen einen Waffenstillstand zwischen rivalisierenden Gruppen in der Hauptstadt vermittelt.