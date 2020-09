Menschen auf der Flucht

Quelle: Ghaith Alsayed/AP/dpa

Durch eine Militäroffensive im Nordwesten Syriens sind nach UN-Angaben in den vergangenen Wochen mehr als eine halbe Million Menschen in die Flucht getrieben worden. Hintergrund ist ein Vormarsch der Streitkräfte des syrischen Präsidenten Assad in der von Rebellen gehaltenen Provinz Idlib. 80 Prozent der Geflüchteten seien Frauen und Kinder.



Zuletzt hatten die syrische Armee und Russland ihre Angriffe verstärkt und Gelände gewonnen. Sie setzen ihre Offensive Richtung Idlib fort.