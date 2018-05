Russland unterstützt die syrischen Truppen im Bürgerkrieg. Quelle: Morukc Umnaber/dpa

Bei Kämpfen in der syrischen Provinz Deir as-Saur sind nach Militärangaben mindestens vier russische Soldaten getötet und drei verletzt worden. Bewaffnete hätten eine Stellung der syrischen Armee angegriffen, an der auch russische Militärberater im Einsatz waren, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.



Russland ist Syriens Schutzmacht. Seit September 2015 unterstützt Moskau die syrischen Regierungstruppen mit Luftangriffen. Zudem sind russische Militärberater im Einsatz.