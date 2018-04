Syrer auf der Flucht. Archivbild Quelle: Uncredited/SANA/AP/dpa

Wegen der anhaltenden Angriffe auf die belagerten Gebiete Afrin und Ost-Ghuta in Syrien sind erneut tausende Menschen geflohen. Sowohl die türkische Armee, als auch die syrische Regierung und Russland setzten ihre Angriffe fort. Laut Beobachtern wurden dabei mehr als 100 Zivilisten getötet.



Nachdem am Tag zuvor bereits mehr als 13.000 Zivilisten aus Ost-Ghuta geflohen waren, hätten am Freitag wieder knapp 2.000 Menschen das Gebiet verlassen, teilte das russische Außenministerium mit.