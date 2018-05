Iranischer Kommandeur erklärt Sieg gegen IS. Quelle: Uncredited/AP/dpa

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist nach Einschätzung des Irans sowohl in Syrien als auch im Irak endgültig besiegt. "Die teuflische Herrschaft des IS ist beendet", zitierten iranische Medien Ghassem Sulejmani, Kommandeur der Al-Ghods Einheit der Revolutionsgarden.



Der Iran hat stets behauptet, dass die Revolutionsgarden nur als militärische Berater gegen den IS tätig seien. Es war aber immer ein offenes Geheimnis, dass besonders die Al-Ghods Einheit aktiv an Kämpfen beteiligt war.