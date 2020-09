Ein Syrer trägt sein Baby in einem Behelfslager für Familien

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Inmitten einer neuen Flüchtlingskrise in Syrien hat sich die Situation im Nordwesten des Bürgerkriegslandes laut UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock weiter verschlimmert. In den vergangenen zwei Wochen habe sich "der Horror vervielfacht", sagte Lowcock vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.



Die heranrückenden Frontlinien hätten innerhalb weniger Tage große Bevölkerungsbewegungen ausgelöst. Familien versuchten, dem Bombardement aus der Luft und vom Boden aus zu entkommen.