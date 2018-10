Illegaler Benzinhandel in Mexiko (Archiv) Quelle: Francisco Guasco/epa-efe/rex/shutterstock

Bei Kämpfen zwischen mutmaßlichen Benzindieben sind in Mexiko zwölf Menschen ums Leben gekommen. Angreifer eröffneten in der Ortschaft Tlatenango aus einem Geländewagen heraus das Feuer auf eine andere Gruppe. Fünf Menschen wurden dabei getötet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. In den Ortschaften Puebla und Amozoc wurden sieben weitere Menschen getötet. "Wir gehen davon aus, dass in den Benzindiebstahl verwickelte Banden ihre Rechnungen beglichen haben", hieß es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.