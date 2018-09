Ausnahmezustand in Libyens Hauptstadt Tripolis. Quelle: ZDF

Nach Zusammenstößen rivalisierender Milizen in der libyschen Hauptstadt Tripolis ist in der Millionenmetropole der Ausnahmezustand ausgerufen worden. Das erklärte die Regierung.



Bei Kämpfen wurden laut Behörden seit vergangenen Montag Dutzende Menschen getötet und verletzt, darunter viele Zivilisten. Der Grund für den Gewaltausbruch ist unklar. Seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi 2011 herrscht in Libyen Bürgerkriegschaos. Bewaffnete Milizen bekämpfen sich gegenseitig.