Känguru im Pool. Quelle: -/Polizei Dortmund/dpa

Ein ausgerissenes Känguru ist in Dortmund in einem Gartenpool gelandet. Das Beuteltier wurde mit einiger Mühe von der Polizei aus dem Wasserbecken gefischt. Das Känguru war aus einem privaten Gehege entkommen, wie die Polizei mitteilte.



Nach einem kurzen Sprung in die Nachbarschaft landete es im Garten eines Anwohners. Der Mann rief die Polizei. "Nicht ganz freiwillig" und "mit erheblichem Kraftaufwand" ließ es sich schließlich aus dem Wasser holen und zurück in sein Gehege bringen.