Zum Auftakt ihrer Pazifik-Reise haben Prinz Harry (34) und seine schwangere Frau Meghan (37) die ersten Geschenke für ihren Nachwuchs bekommen. Vom britischen Generalgouverneur in Australien, Sir Peter Cosgrove, bekamen sie am Dienstag in Sydney ein Stoff-Känguru, das ein Baby im Beutel hat, sowie ein Paar ganz kleiner Stiefelchen überreicht. Das Paar zeigte sich bei dem Termin in der Residenz des Gouverneurs ausgesprochen amüsiert. "So süß", sagte Meghan.