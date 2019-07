Deutsche Touristen kochen Kaffee in Venedig.

Quelle: Comune di Venezia/dpa

Weil sie an der Rialto-Brücke in Venedig Kaffee gekocht haben, müssen zwei Berliner 950 Euro Strafe zahlen. Die Rucksack-Touristen wurden zudem aufgefordert, die Stadt zu verlassen, so der Stadtrat.



Der Rat hat strikte Maßnahmen verabschiedet, um die Welterbestadt zu schützen. Verboten ist das Tauchen im Kanal. Wer sich in einem Brunnen wäscht oder zu freizügig unterwegs ist, muss mit einer Strafe rechnen. 30 Millionen Touristen besuchen jedes Jahr die Stadt mit ihren 55.000 Einwohnern.