Chicago Blackhawks Dominik Kahun Quelle: imago sport

Das Team, für das auch Nationalspieler Dominik Kahun auf dem Eis steht, besiegte am Mittwoch (Ortszeit) in eigener Halle die St. Louis Blues 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Den Siegtreffer erzielte Brent Seabrook in der 25. Minute. Blackhawks- Schlussmann Corey Crawford verbuchte mit 28 Paraden seinen ersten Shutout der Saison. Für Cheftrainer Jeremy Colliton war es der erste Erfolg im vierten Spiel hinter Chicagos Bande. Mit 18 Punkten aus 19 Spielen belegen die Blackhawks aktuell den vorletzten Platz in der Central Division.