Der 4. Mai ist in Kalifornien ab sofort "Star Wars Tag".

Quelle: Rob Grabowski/Invision/dpa

Das kalifornische Parlament hat eine Ausstellung in einem Disneyland-Themenpark zum Anlass genommen, den 4. Mai zum "Krieg-der-Sterne-Tag zu erklären.



In einer Resolution heißt es, die Ausstellung werde die größte in der Geschichte des Disney-Parks sein und könnte jährliche Steuereinnahmen von 14 Millionen Dollar (12,5 Millionen Euro) bescheren. Der Beitrag des Unternehmens Disney solle gewürdigt werden. Es habe dazu die Lebensqualität der Menschen in Kalifornien verbessert.