Honea sagte, die nun entdeckten Leichen seien in Gebäuden und in einem Auto gefunden worden. Mit Blick auf die Zahl der Opfer ist das Feuer in Paradise nun genauso verheerend wie der tödlichste Waldbrand, der je in der Geschichte Kaliforniens verzeichnet worden ist. In der Stadt und umgebenden Gemeinden suchten mindestens fünf Teams nach menschlichen Überresten, auch DNA-Experten waren dabei am Werk. Paradise war fast vollständig von dem sogenannten Camp-Feuer vernichtet worden. Honea sagte, die Zerstörung habe ein solches Ausmaß angenommen, dass es sehr schwierig sei, menschliche Überreste zu finden.