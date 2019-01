Schnne in Mammoth Mountain. Archivbild

Quelle: Peter Morning/Mammoth Mountain/AP/dpa

Für große Teile im Sierra-Hochgebirge in Kalifornien und Nevada haben Behörden in einem seltenen Schritt eine Warnung vor einem Blizzard ausgegeben. In höher gelegenen Gegenden rund um Lake Tahoe könnten bis zu 1,5 Meter Schnee fallen. Das teilte der nationale Wetterdienst in Reno mit.



An den Gebirgskämmen seien Windböen von bis zu 177 Kilometern pro Stunde möglich. Bei Höhen über 2.133 Meter könne es lebensbedrohlich werden, in der ganzen Region bestehe hohe Lawinengefahr.