Die Welt schaut hin, wenn Arnold Schwarzenegger wegen der Waldbrände in Kalifornien sein Haus verlassen muss, wie in dieser Woche. Oder wenn Thomas Gottschalk seines gleich ganz verliert, so wie im letzten Jahr. Es lenkt den Blick auf eine Region der USA, die traditionell mit Waldbränden zu kämpfen hat. Hollywood liegt in der Nähe, und da drängt sich die Frage auf: Finden kalifornische Brände vielleicht deshalb mehr Beachtung als die im Regenwald Südamerikas, in Sibirien oder auf Mittelmeerinseln?