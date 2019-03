Regen und Wärme haben die Anza-Borrego-Wüste in Kalifornien zum Blühen gebracht. "Im Moment gibt es in vielen Gebieten da draußen Farbgemälde", sagte Jim Dice vom Wüstenforschungszentrum der Universität Kalifornien. Es habe bislang sechs Mal so viel geregnet wie in der Vorjahressaison.



Das Superblüte genannte Phänomen kommt im Durchschnitt nur einmal alle zehn Jahre vor. Falls der Frost nicht zurückkehrt, könnte die Blüte noch intensiver werden und sich in andere Gebiete ausweiten.