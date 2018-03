Schütze nimmt Geiseln in kalifornischem Seniorenheim Quelle: Jl Sousa/Napa Valley Register via ZUMA Wire/dpa

Eine Geiselnahme in einem Pflegeheim für US-Veteranen in Kalifornien hat mit dem Tod des Schützen und seiner drei Geiseln geendet. Drei Frauen und der mutmaßliche Täter seien tot in dem Heim in Yountville aufgefunden worden, teilte die Polizei mit.



Der 36 Jahre alte Mann hatte Berichten zufolge auf einer Feier einer Veteranen-Hilfsorganisation seine Geiselnahme begonnen. Der Mann war demnach vor einigen Tagen gebeten worden, aus dem Programm der Organisation auszuscheiden.