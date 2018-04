Die Nachfrage nach Speiseeis aus Früchten nimmt zu. Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Die Kunden hierzulande essen der Union der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland (Uniteis) zufolge immer mehr Fruchteis. In der Vitrine fänden sich mehr Fruchteissorten als vor zehn Jahren, erklärte Uniteis-Sprecherin Annalisa Carnio.



"Meloneneis, Blaubeereis, Pfirsicheis, also nicht nur die klassische Zitrone und Erdbeere", so Carnio. "Der Konsument will immer mehr etwas frisches, leichtes und gesundes." Sorten wie Schokolade und Vanille seien aber weiter ebenfalls beliebt.