Passanten mit Regenschirmen in Berlin. Symbolbild

Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Eine Kaltfront bringt zum Wochenende kühlere Temperaturen nach Deutschland, doch der benötigte ausgiebige Regen ist nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes nicht in Sicht.



An diesem Freitag zieht ein Wolkenband zwischen Nordsee und Hochrhein allmählich Richtung Osten - und bringt Schauer und Gewitter mit. Am Wochenende wird das Wetter wechselhaft. Immer wieder gehen Schauer nieder, vor allem in der Mitte und im Westen. Die Höchstwerte liegen am Samstag zwischen 12 und 19 Grad.