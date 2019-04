Heimliche Kamera: Marine-Vertreter vor Gericht. Archivbild

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Der frühere neuseeländische Militärattache in den USA steht vor Gericht, weil er heimlich eine Kamera in einer Botschaftstoilette in Washington installiert haben soll. Alfred Keating stehe wegen Anfertigung "intimer Bildaufnahmen" vor Gericht in Auckland, berichteten örtliche Medien.



Gerichtsunterlagen zufolge soll Keating in der neuseeländischen Botschaft in einer sowohl von Männern wie von Frauen genutzten Toilette eine kleine Kamera in einem Heizungsschacht installiert haben.