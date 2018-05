Dashcams können an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett eines Autos befestigt werden. Die kleinen Kameras zeichnen das Verkehrsgeschehen vor dem Fahrzeug auf. Damit sind zum Beispiel Landschaftsaufnahmen auf der Autofahrt im Urlaub möglich. Es können aber auch Unfälle aufgezeichnet werden. In sozialen Netzwerken sind Dashcam-Videos beliebt. Bekannt wurden sie spätestens 2013 mit der zufälligen Aufnahme eines niedergehenden Meteoriten in Russland.



"Schon jetzt sind gute Dashcam-Modelle ab circa 50 Euro erhältlich und der Markt wächst stetig", sagt der Experte für Consumer Technologies des IT-Branchenverbands Bitkom, Adrian Lohse. Die Installation der Geräte sei relativ einfach. Einige Modelle böten außerdem Spezialfunktionen wie ein GPS-Modul, das die Route speichere. Weitere Funktionen seien Abstandswarner oder Spurhalteassistenten. Manche Geräte haben zudem einen Beschleunigungssensor. Dieser erkennt abrupte Tempoänderungen - etwa bei einer Vollbremsung oder bei einem Unfall - und speichert die Aufnahmen dann automatisch ab.



Die Dashcams werden offenbar in Deutschland immer beliebter. In einer Bitkom-Umfrage erklärten acht Prozent von 1.009 Befragten ab 14 Jahren, bereits eine solche Kamera zu besitzen. Weitere 13 Prozent wollen diese in Zukunft auf jeden Fall nutzen. 25 Prozent können sich dies vorstellen. Gänzlich abgeneigt sind lediglich neun Prozent der Befragten.

Bildquelle: ap