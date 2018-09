Flixbus am Zentralen Omnibusbahnhof in Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der deutsche Fernbusanbieter Flixbus will mit Überwachungskameras im Gepäckraum gegen Drogenschmuggel an Bord vorgehen. Ein entsprechendes Pilotprojekt wird in einzelnen Bussen der Flotte seit Ende vergangenen Jahres getestet, wie ein Sprecher in München erklärte.



Das Unternehmen erhofft sich dadurch eine abschreckende Wirkung für Schmuggler und eine bessere Zuordnung von Gepäck und Passagier. Europaweit unternahmen die Kunden von Flixbus im vergangenen Jahr rund 40 Millionen Fahrten.