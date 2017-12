Wer sich an den Dreiklang von Schornsteinfeger Eisele hält, hat nicht nur einen Kamin im Haus, der Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt, sondern auch noch umweltfreundlich ist. Holz gilt als klimaneutral, weil es nur so viel CO2 freisetzt, wie es zu Lebzeiten des Baums aufgenommen hat. Außerdem, so Eisele, wachse der Brennstoff immer wieder nach - in Deutschland gefördert durch eine "nachhaltige Forstwirtschaft, die nicht nur abholzt, sondern auch aufforstet".