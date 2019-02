Hilde Zadek 2017.

Quelle: Herbert Neubauer/APA/dpa

Die Kammersängerin Hilde Zadek ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Das teilte die Wiener Staatsoper mit. Zadek gehörte zu den größten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts.



1935 musste die jüdischstämmige Zadek nach Palästina emigrieren. Am Konservatorium in Jerusalem absolvierte sie eine Musik- und Gesangsausbildung. Sie debütierte am 3. Februar 1947 als Aida in einer Aufführung der Wiener Staatsoper im Theater an der Wien und wurde rasch zu einer wichtigen Säule des Ensembles.