Gökay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde. Archivbild Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg will nach den gewalttätigen Demonstrationen in Chemnitz ein breites Bündnis gegen Hass ins Leben rufen. Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Gewerkschaften und Migrantenorganisationen sollten sich an der Kampagne beteiligen, sagte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde, Gökay Sofuoglu.



"Chemnitz betrifft uns alle. Das ist nicht nur ein sächsisches Problem." Noch in dieser Woche werde die Organisation Bündnispartner anschreiben, sagt Sofuoglu.