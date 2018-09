Berlin Humdoldt Universität. Quelle: Bernd Settnik/Zentralbild/dpa

In einem zweijährigen Masterprogramm können sich Quereinsteiger an der Berliner Humboldt-Universität zu Grundschullehrern ausbilden lassen. Wie die Uni mitteilte, können die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht studiert werden. Mit dem Master reagiert die Uni auf den Lehrermangel.



Das Angebot richtet sich vor allem an Absolventen nicht lehramtsbezogener Studiengänge in Germanistik, Mathematik, Biologie, Chemie, Geografie, Geschichte, Physik oder Sozialwissenschaften.