Am Abend kommen die Staats- und Regierungschefs zum EU-Sondergipfel nach Brüssel, um über das große Personal-Tableau zu reden, das nun, nach der Europawahl, zu schnüren ist. Der Topjob ist der des Kommissionspräsidenten, Chef einer Behörde mit 30.000 Mitarbeitern, die sich gerne als EU-Regierungszentrale sieht. Außerdem muss ein Nachfolger für Donald Tusk als EU-Ratspräsident gefunden werden, ein neuer EU-Außenbeauftragter und ein Präsident des Europaparlaments.



Für die Juncker-Nachfolge obliegt es den Staats- und Regierungschefs, einen Kandidaten vorzuschlagen, der dann im EU-Parlament gewählt werden muss. Es reden die 751 Europaabgeordneten und 28 Regierungschefs mit - ein kompliziertes Unterfangen. Es ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der beim EU-Gipfel eine Phalanx anführt, die das noch junge Modell von Spitzenkandidaten am liebsten zerschlagen würde. Bei der Ankunft in Brüssel lässt Macron nicht einmal den Namen Weber fallen, er ist damit natürlicher Widersacher Angela Merkels, die - "naturgemäß", wie sie sagt - für CSU-Mann Manfred Weber kämpft.