Flugzeug der deutschen Thomas-Cook-Airline Condor. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Im Überlebenskampf des Reisekonzerns Thomas Cook hat der deutsche Ferienflieger Condor versichert, dass der Flugbetrieb weitergehe. "Condor erhält den Flugbetrieb aufrecht", teilte die deutsche Fluggesellschaft des Reisekonzerns Thomas Cook auf Twitter mit.



Am Wochenende sollte es Treffen mit Geldgebern geben, die Geld für Sanierungspläne bereitstellen sollen. Thomas Cook strebt nach Angaben vom Freitag eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 200 Millionen Pfund an. Ergebnisse gibt es noch nicht.