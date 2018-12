Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU)

Quelle: Julia Nimke/MQ 68 Lindauer Nobelpreisträgertagung /dpa

Die Wissenschaft sollte sich bei der Auseinandersetzung mit "Fake News" nach Ansicht von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) stärker einbringen. "Gerade in Zeiten einfacher Antworten und falscher Nachrichten möchte ich die Stimme der Wissenschaft deutlich hören."



Das sagte sie bei der Eröffnung der Nobelpreisträgertagung in Lindau am Bodensee. Gezielt gestreute Falschinformationen im sogenannten postfaktischen Zeitalter sind in diesem Jahr ein Thema bei der 68. Lindauer Tagung.