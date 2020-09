Antisemitismusbeauftragter Felix Klein. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild vom 13.11.2019

Im Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland sieht der dafür eingesetzte Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, auch die Bürger in der Pflicht. "Ich erwarte vom einzelnen Bürger Wachsamkeit", sagte Klein. Staat und Gesellschaft müssten Antisemitismus schon an der Wurzel bekämpfen.



Er erwarte, dass, "wenn jeder Einzelne in seinem persönlichen Umfeld Antisemitismus wahrnimmt, dass er auch einschreitet, damit es unangenehm wird für Menschen, die sich antisemitisch äußern", sagte Klein.