Sebastian Kurz (l) und Benjamin Netanjahu geben sich die Hand. Quelle: Robert Jaeger/APA/dpa

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus in Europa versprochen. Das sagte er bei einem Treffen in Jerusalem. Kurz sagte ferner, er wolle in Europa für mehr Verständnis für Israels Sicherheitsprobleme werben.



Netanjahu lobte, dass Kurz sich 80 Jahre nach dem "Anschluss" zu Österreichs historischer Verantwortung bekannt hatte. Kurz zeige auch "null Toleranz" für Antisemitismus.