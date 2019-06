Der Bundespräsident nannte es "ein großes Glück für unser Land", dass sich jüdisches Leben wieder in so großer Vielfalt entwickelt habe, dass jüdische Gemeinden wachsen, Religionslehrer ausgebildet, Rabbiner ordiniert und Synagogen restauriert und erweitert würden. Zugleich erwachse daraus eine besondere Verantwortung. "Der Staat und seine Institutionen haben die Pflicht, jüdisches Leben zu schützen. Das gilt immer und darf nicht mit Verweis auf die Zivilgesellschaft relativiert werden", erklärte das Staatsoberhaupt. Der Bundespräsident nimmt am Montag am Festakt zum 40-jährigen Bestehen der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg teil.