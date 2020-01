UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Archivbild

Nach der Messerattacke auf eine jüdische Feier bei New York mit fünf Verletzten hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu mehr Einsatz im Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. Er verurteile den Angriff und vorhergegangene Vorfälle im Großraum New York scharf, schrieb Guterres in einem Brief an New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo.



"Jetzt müssen wir uns mehr denn je zusammen gegen Antisemitismus und alle anderen Formen von Hass, Fanatismus und Diskriminierung einsetzen", schrieb Guterres weiter.