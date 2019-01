Es ist wie eine Krebserkrankung. Und der Krebs hat sich ausgebreitet. Ana Lilia Pérez, Autorin

Manche Tankstellen kauften lieber gestohlenes und dafür günstigeres Benzin. Über Tankstellen, die seit der Verteilungsänderung aus Spritmangel schließen mussten, wird nun in sozialen Netzwerken gemunkelt, dass sie all die Jahre nicht direkt von Pemex, sondern von den Dieben ihre Lieferungen bekamen. "Es ist wie eine Krebserkrankung. Und der Krebs hat sich ausgebreitet", sagt die Autorin Ana Lilia Pérez, die mehrere Bücher über den Benzin-Diebstahl in Mexiko und die Verwicklung von Pemex geschrieben hat, in einem Fernsehinterview. Sie erklärt, dass nur 20 Prozent des gestohlenen Kraftstoffes illegal an den Pipelines abgezapft werden. Der Großteil werde innerhalb des Mineralölkonzerns entwendet, mitunter in Benzinlastern mit falschen oder doppelten Abrechnungen. Pemex hingegen erklärte, 2017 seien täglich etwa 58.000 Barrel gestohlen worden. Davon 43.000 Barrel durch das Anzapfen der Pipelines und nur 15.000 Barrel in Pemex-Anlagen.