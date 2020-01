Australien kämpft bisher vergeblich gegen die Buschfeuer.

Quelle: Rick Rycroft/AP/dpa

Im Kampf gegen die Buschbrände in Australien will Premierminister Scott Morrison 3.000 Reservisten der Streitkräfte mobilisieren. Verteidigungsministerin Linda Reynolds sagte, erstmals in der Geschichte des Landes gebe es einen Pflichteinsatz für Reservisten.



Außerdem will Australien zusätzlich vier Löschflugzeuge leasen, kündigte Morrison an. Die Buschfeuer auf dem Kontinent wüten bereits seit Oktober. Mehr als fünf Millionen Hektar Land sind abgebrannt, 21 Todesopfer wurden bisher gefunden.