WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Quelle: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat die Maßnahmen Italiens im Kampf gegen das neuartige Coronavirus gelobt. "Die Regierung und die Menschen in Italien unternehmen kühne, mutige Schritte, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und um ihr Land und die Welt zu schützen", schrieb er bei Twitter.



Die WHO stehe an der Seite Italiens. Zuvor wurde entschieden, im Kampf gegen das Coronavirus die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Bürgern im Norden des Landes drastisch einzuschränken.