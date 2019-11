Rauchen in Griechenland. Symbolbild

Quelle: Alexia Angelopoulou/dpa

Die griechische Regierung will im Kampf gegen das Rauchen verstärkt durchgreifen. Bis zum Jahr 2023 wolle man "eine Reduzierung des Rauchens um 25 Prozent erreichen." Das verkündete Premier Kyriakos Mitsotakis.



Die damit verbundenen Strafen haben es in sich: Wer etwa in Kindergärten beim Rauchen ertappt wird, soll 200 Euro berappen. Wer als Autofahrer ein Kind unter zwölf Jahren dabei hat und raucht, soll 3.000 Euro zahlen müssen. Noch immer rauchen in Griechenland mehr als 35 Prozent der Bevölkerung.