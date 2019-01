US-Truppen in der Nähe der syrischen Stadt Manbij. Archivbild

Quelle: Arab 24 network/AP/dpa

Bei einem Angriff auf die mutmaßlich letzte Stellung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Osten Syriens sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Der Angriff ging von der internationalen Koalition aus. Diese wird von den USA angeführt. Unter den Toten seien auch sechs Zivilisten, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Der IS hat sein früheres Herrschaftsgebiet in Syrien fast vollständig verloren. Im Osten kontrolliert er noch ein kleines Gebiet am Euphrat.