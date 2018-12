Brett McGurk protestiert mit seinem Rücktritt gegen Trump.

Der US-Sondergesandte für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Brett McGurk, tritt zurück. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus Regierungskreisen. McGurk protestiere damit gegen die Entscheidung von Präsident Donald Trump, US-Truppen aus Syrien zurückzuziehen.



Er folgte damit Verteidigungsminister James Mattis, der ebenfalls wegen Trumps Einschätzung, der IS sei in Syrien besiegt und die Truppen könnten abgezogen werden, seinen Rücktritt erklärt hatte.