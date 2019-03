Emmanuel Macron spricht im Rahmen des EU-Gipfels in Brüssel.

Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wirft den EU-Partnern mangelndes Engagement im Kampf gegen den Klimawandel vor. Die beim EU-Gipfel verabschiedete Erklärung zum Thema sei "äußerst unzulänglich" und lediglich der am "wenigsten schlimme" Kompromiss, sagte Macron in Brüssel.



In der Gipfelerklärung hatten sich die EU-Staaten lediglich zum Pariser Abkommen bekannt und betont, dass es wichtig sei, dass die EU spätestens 2020 eine ehrgeizige Strategie vorlegt. Macron hält das für zu wenig.