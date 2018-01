Von der Leyen neben dem jordanischen General Mahmoud Freihat. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Bundesregierung will die Beziehungen zu Jordanien ausbauen und dem Land dauerhaft den Rücken stärken im Kampf gegen islamistischen Terrorismus. Jordanien sei in einer von Terror und Konflikten gebeutelten Region "eine Stimme des Ausgleichs und eine Stimme der Vernunft", sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bei einem Besuch in der Hauptstadt Amman.



Von der Leyen übergab den jordanischen Sicherheitskräften symbolisch 56 Kleinbusse, 70 Laster und zwei Ausbildungsflugzeuge.