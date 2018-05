Eine Bürgerinitiative kämpft für den Erhalt des Wagner-Saals. Quelle: Alexander Welscher/dpa

Die ehemalige Leiterin der Bayreuther Festspiele, Eva Wagner-Pasquier, unterstützt eine Initiative zur Restaurierung des Wagner-Saals in Lettlands Hauptstadt Riga. "Ich hoffe, dass die Wiederherstellung des Wagner-Saals wirklich passiert", sagte die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner (1813-1883) dem Magazin "KulturasDiena".



Wagner war von 1837 bis 1839 Kapellmeister in Riga. Eine Bürgerinitiative will die staatliche Immobilienverwaltung davon überzeugen, das Gebäude zu sanieren.