Luftmessstation in Bayerns Hauptstadt München. Archivbild Quelle: Sven Hoppe/dpa

Mit einem millionenschweren Maßnahmenpaket will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Dieselfahrverbote im Freistaat verhindern. "Bayern ist Autoland und daher sind wir gegen Fahrverbote. Die bringen wenig und belasten nur den Verkehr und die Bürger", sagte Söder.



Zur Verbesserung der Luftwerte in den bayerischen Ballungszentren kündigte Söder einen neuen Autopakt mit diversen Maßnahmen an. Unter anderem wolle die Staatsregierung den Öffentlichen Personennahverkehr weiter ausbauen.