Was bezweckt also eine repressive Drogenpolitik, wenn die Zahlen von Konsum und Herstellung nicht zurückgehen?



"Der Kampf gegen die Drogen ist oftmals auch ein Kampf gegen die Armen", sagt Julia Jaroschewski, die sich als Politikwissenschaftlerin und Journalistin seit mehreren Jahren mit organisierter Kriminalität in Schwellenländern beschäftigt. Sie hat auf den Philippinen mit Menschen gesprochen, die sich zunächst selbst schuldig fühlen dafür, dass sie von Drogen abhängig sind. "Das ist eine einfache Rhetorik: gut gegen böse. Das sind Kriminelle", so laute die Strategie von Präsident Duterte. Traditionell werden aber durch alle gesellschaftlichen Schichten Drogen konsumiert, in den Slums, ebenso wie in den angrenzenden Reichenvierteln. Ein reicher Teenager, der beim Dealen erwischt wird, habe nach dieser Rhetorik eben "ein bisschen mit Marihuana gedealt", niemand würde auf die Idee kommen, ihn als gefährlichen Kriminellen darzustellen, wie es eben mit den Armen oft geschehe, so Jaroschewski.