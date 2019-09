Guatemalas Staatspräsident Jimmy Morales. Archivbild

Nach dem Tod von drei Soldaten in einem Hinterhalt mutmaßlicher Drogenhändler hat der Präsident von Guatemala, Jimmy Morales, den Ausnahmezustand verhängt. Dadurch werden Bewegungs- und Versammlungsfreiheit, das Demonstrationsrecht und das Waffenrecht in rund 20 Gemeinden im Nordosten des Landes eingeschränkt, wie das Staatsfernsehen berichtete.



Die Rauschgifthändler beeinträchtigten die verfassungsmäßige Ordnung und die staatliche Sicherheit, heißt es in dem Präsidentendekret.